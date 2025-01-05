Chuvas resultam em quedas de árvores e barreira em Cachoeiro de Itapemirim

Árvore caiu sobre o telhado de uma residência no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro Crédito: Divulgação/PMCI

Um temporal causou transtornos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no último sábado (4). Segundo a Defesa Civil Municipal, a cidade registrou aproximadamente 25 milímetros de chuva, mas o nível do Rio Itapemirim está dentro da normalidade, com 2,6 metros de altura.

Duas ocorrências foram registradas, mas sem vítimas. No bairro Nova Brasília, uma árvore caiu sobre o telhado de uma casa, já no bairro São Luiz Gonzaga foi registrada a queda de uma barreira. As equipes de limpeza continuam atuando na cidade para desobstruir as vias.