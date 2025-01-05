Instituto renova alerta para chuvas intensas em todo o Espírito Santo

Segundo o Inmet, o novo alerta, válido até às 10h de segunda-feira (6), é para chuvas de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia, com ventos intensos que podem chegar ao nível de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h). Com as chuvas e a ventania, há baixo risco de corte de energia elétrica, porém, também é apontado o risco de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas.