Instituto renova alerta para chuvas intensas em todo o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, na manhã deste domingo (5), o alerta para chuvas intensas em todo o Espírito Santo. No início da tarde de sábado (4), o órgão havia emitido uma alerta de temporal e ventos fortes para 70 cidades, entretanto, a lista agora contempla todos os municípios capixabas.
Segundo o Inmet, o novo alerta, válido até às 10h de segunda-feira (6), é para chuvas de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia, com ventos intensos que podem chegar ao nível de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h). Com as chuvas e a ventania, há baixo risco de corte de energia elétrica, porém, também é apontado o risco de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas.
Ainda de acordo com o instituto nacional, em caso de rajadas de vento, o recomendado é não se abrigar debaixo de árvores, por conta do risco de queda e de descargas elétricas. Além disso, pelos mesmos motivos, não é ideal estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas metálicas.
O Inmet ainda alerta que a população deve evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, em caso de dúvidas ou emergências, a Defesa Civil pode ser acionada no telefone 199, assim como o Corpo de Bombeiros no número 193.