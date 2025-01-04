Chuva alaga ruas e destrói telhados de casas em Mimoso do Sul

Uma forte chuva que atingiu a cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde deste sábado (4) deixou um rastro de destruição na cidade. As ruas ficaram alagadas, alguns imóveis foram destelhados e invadidos pela água. O temporal durou cerca de uma hora, conforme informações do setor de Defesa Civil do município.

O prefeito da cidade, Peter Costa (Republicanos), publicou um vídeo em que, acompanhado por vereadores, faz um breve balanço dos prejuízos causados pela chuva neste sábado. No mesmo vídeo, ele afirma à população que está tomando todas a providências para evitar danos maiores em caso de novas enchentes ocasionadas pelas chuvas.

"Vamos nos empenhar para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Vamos solicitar ao governo do Estado obra de macrodrenagem para que esses transtornos não aconteçam mais", afirma o mandatário na publicação.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Peter ressaltou que uma área conhecida como Morro do Cristo, é que tem causado maior preocupação no que se refere às chuvas no município. Por se tratar de uma região terrosa, há, segundo ele, alto risco de deslizamento e enxurradas.

"Foi muita enxurrada e muita lama. Agora, uma área que preocupa é a do Morro do Cristo. Acredito que a gente tenha que desapropriar e reflorestar aquela área, porque será sempre esse problema, toda vez que chover forte no município", ressalta Peter.

O diretor Municipal de Proteção e Defesa Civil, Leonardo Ferreira da Silva, por sua vez, detalhou à reportagem o cenário na cidade após a forte chuva deste sábado.

Chuva acompanhada de fortes ventos alagou ruas e destelhou imóveis em cidade do Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Mimoso do Sul

"Houve uma precipitação volumosa, muito rápida, acompanhada de fortes ventos. Tivemos alguns pontos de alagamento na cidade, mas a água já foi escoada em todos. As equipes da limpeza urbanas já estão fazendo a retirada de lama. Não sei se conseguirão terminar hoje, mas amanhã eles retornarão para trabalhar na retirada do material mais grosso. Apesar dos danos causados em alguns imóveis, nenhuma família precisou sair de suas casas", assevera do diretor de Defesa Civil em Mimoso do Sul.

A Defesa Civil no Estado foi procurada para mais informações sobre outras cidades capixabas afetadas por chuvas neste sábadoo. Em caso de resposta do órgão, este texto será atualizado.

ES recebe alerta de temporal e ventos fortes em 70 cidades