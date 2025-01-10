Museu de Biologia de Santa Teresa será reaberto na terça-feira (14)

O Museu de Biologia Professor Mello Leitão, sede do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), localizado em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, ficará fechado neste fim de semana e será reaberto para visitação na próxima terça-feira (14) por causa das fortes chuvas que atingem o município.
Na quinta-feira (9), o Instituto anunciou que, caso não houvesse novos temporais, a reabertura ao público estava prevista para o sábado (11). Contudo, para assegurar uma visitação segura e adequada, a data foi adiada. "Felizmente os danos foram pequenos e estamos trabalhando para deixar o local limpo e seguro para toda população e para os visitantes que quiserem acessar, conhecer e visitar o parque", disse Pedro Viana, diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA).