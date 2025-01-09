Chuva suspende visitação ao Museu de Biologia de Santa Teresa

A visitação ao Museu de Biologia Professor Mello Leitão, sede do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), localizado em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, está suspensa nesta quinta (9) e sexta-feira (10) por causa das fortes chuvas que atingem o município.
Por meio das redes sociais, o instituto informou que, se não ocorrerem novos temporais, a previsão é que o local seja reaberto ao público no sábado (11). E também disse que não houve danos materiais ao museu e que os animais do local não foram afetados. “Desde a madrugada, a equipe do INMA atuou para minimizar riscos. Os animais de áreas vulneráveis à enchente foram deslocados e estão em segurança, bem como as coleções biológicas”, destacou o instituto.