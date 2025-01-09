Chuva suspende visitação ao Museu de Biologia de Santa Teresa

Por meio das redes sociais, o instituto informou que, se não ocorrerem novos temporais, a previsão é que o local seja reaberto ao público no sábado (11). E também disse que não houve danos materiais ao museu e que os animais do local não foram afetados. “Desde a madrugada, a equipe do INMA atuou para minimizar riscos. Os animais de áreas vulneráveis à enchente foram deslocados e estão em segurança, bem como as coleções biológicas”, destacou o instituto.