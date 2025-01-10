ES tem cerca de mil pessoas fora de casa em decorrência das chuvas

Os transtornos da chuva no ES

Diferença entre desalojado e desabrigado Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo. Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

As últimas horas foram de muita precipitação em todo o Estado, principalmente em Linhares , no Norte capixaba , cidade com o maior acumulado em 24h, com 130,2 mm. A maior parte foi entre o fim da tarde e o início da noite de quinta-feira (9). Houve pontos de alagamentos na BR 101 e dentro dos bairros.

Ainda no município, o Rio Doce ultrapassou a cota de inundação, de 3,45 metros, e chegou a 3,85 metros nas primeiras horas desta sexta (10). Na quinta (9), três famílias que moram na comunidade do Olaria precisaram deixar suas residências.

todas as regiões do Estado — Os dez municípios do Espírito Santo onde mais choveu estão em Grande Vitória , Norte, Noroeste, Sul, Serrana e Caparaó:

Linhares: 130,2 mm Santa Maria de Jetibá: 81,92 mm Iúna: 75,4 mm Irupi: 62 mm Guarapari: 61,4 mm Cariacica: 61,07 mm Cachoeiro de Itapemirim: 59,4 mm Serra: 57,76 mm Aracruz: 57,6 mm Vila Pavão: 54,6 mm

Desalojados e desabrigados

O município com o maior número de desalojados é Cachoeiro de Itapemirim, afetado principalmente pela cheia do Rio Itapemirim. Confira a lista completa dos 20 municípios do Espírito Santo com pessoas fora de casa:

Lista dos municípios com pessoas fora de casa no Espírito Santo nesta sexta (10) Crédito: Defesa Civil Estadual

Alertas

Ainda segundo a Defesa Civil Estadual, há no momento 45 alertas vigentes e cinco deles são de risco alto: em Linhares, tanto para deslizamento de terra, quanto para inundações. Em Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Serra, há o perigo de deslizamentos. Os demais 40 alertas são de risco moderado.

Risco alto de deslizamentos: Linhares, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Serra

Risco alto de inundações: Linhares

Risco moderado de deslizamentos: Mimoso do Sul, Guaçuí, Alegre, Alfredo Chaves, Venda Nova do Imigrante, Muniz Freire, Laranja da Terra, Castelo, Água Doce do Norte, Vila Velha, Rio Bananal, Nova Venécia, Vitória, Anchieta, Irupi, Cariacica, Iúna, Ibatiba, Brejetuba, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Aracruz, Afonso Cláudio, Ibitirama, Conceição do Castelo, Santa Leopoldina, Itarana, Viana, Guarapari, Marechal Floriano, Domingos Martins e Vargem Alta.

Risco moderado de inundações: Serra, Ibitirama, Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra, Governador Lindenberg, Iúna e Barra de São Francisco.

Ocorrências

As últimas ocorrências foram registradas na quinta-feira (9). Em Muniz Freire, no Caparaó, teve o registro de queda de barreiras em estradas municipais, causando interdições. Houve também ruas alagadas. Uma casa desabou na comunidade de São Simão, causando perdas materiais.

Governador Lindenberg, no Noroeste, foi muito afetado com alagamentos em rodovias e quedas de pontes, dificultando os acessos a localidades do interior.

Santa Teresa e Santa Leopoldina, cidades serranas, foram afetadas pela cheia de rios, que ocasionou alagamentos. A última sofreu com quedas de muros e de árvores.

Irupi e Iúna, ambas no Caparaó, tiveram deslizamentos de terra. Na última, quatro casas foram inundadas e 12 pessoas tiveram que sair de casa.

Há ainda rodovias com risco de queda de barreiras, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES):

ES 080 – Colatina x São Domingos do Norte

ES 137 – São Domingos do Norte x São Gabriel da Palha

ES 164 – Mantenópolis x Alto Rio Novo

ES 436 – Sapucaia (distrito de Marilândia) x ES-245

A ES 493, no trecho entre Divino de São Lourenço e a entrada da ES 185, que dá acesso a Guaçuí, tem estreitamento de faixa. Além deste local, há necessidade de atenção nas rodovias ES 391, ES 181 e ES 185.

Previsão do tempo