Chuva vai dar trégua no ES? Veja a previsão do tempo

A semana foi marcada por chuva intensa em todo o Espírito Santo, deixando um rastro de transtornos e destruição de norte a sul do Estado. Mas será que as precipitações mais fortes darão trégua? A previsão é que o sol volte a aparecer com mais frequência nos próximos dias e os eventos chuvosos diminuam.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Defesa Civil Estadual preveem melhora nas condições climáticas a partir deste fim de semana.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) retirou o alerta laranja, de perigo para chuva forte, e classificou parte do território com um aviso amarelo, de menor gravidade, para precipitações no Estado, com exceção da Grande Vitória e do Litoral Sul, até as 12h de domingo (12).
- Domingo (12): o tempo segue com formação de áreas de instabilidade na Região Serrana e no Sul capixaba, com possibilidade pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. No Litoral Sul e na Grande Vitória, céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Na metade Norte capixaba, céu nublado pela manhã, com chuva rápida à tarde, devido à entrada de umidade vinda do mar, trazida por ventos costeiros.
- Segunda-feira (13): o sol aparece um pouco mais em todo o Estado. Chove em alguns momentos do dia na Região Serrana e no Sul (exceto no litoral). Nas regiões Norte e Noroeste, sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia. Na Grande Vitória e Litoral Sul, céu nublado sem previsão de chuva.
O último boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual emitido na sexta-feira (10) não prevê chuva no domingo na Grande Vitória e no Litoral Sul. A expectativa é de precipitações fracas nas regiões Sul, Norte e Noroeste. Na segunda-feira, o órgão estima que pode chover fraco em todo o Estado.