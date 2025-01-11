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ES recebe novo alerta de chuva; saiba se sua cidade está incluída

Novo aviso é válido até as 12h de domingo (12) e abrange 66 municípios capixabas, onde pode chover até 50 mm/dia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jan 2025 às 15:52

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 15:52

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) retirou o alerta laranja, de perigo para chuva forte, e classificou o Espírito Santo com um alerta amarelo, de menor gravidade, neste sábado (11). O novo aviso é válido até as 12h de domingo (12) e abrange 66 municípios capixabas, onde pode chover até 50 mm/dia. 
Confira a lista completa dos municípios em risco amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Apiacá
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Bom Jesus do Norte
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição da Barra
  17. Conceição do Castelo
  18. Divino de São Lourenço
  19. Domingos Martins
  20. Dores do Rio Preto
  21. Ecoporanga
  22. Governador Lindenberg
  23. Guaçuí
  24. Ibatiba
  25. Ibitirama
  26. Irupi
  27. Itaguaçu
  28. Itapemirim
  29. Itarana
  30. Iúna
  31. Jaguaré
  32. Jerônimo Monteiro
  33. Laranja da Terra
  34. Linhares
  35. Mantenópolis
  36. Marilândia
  37. Mimoso do Sul
  38. Montanha
  39. Mucurici
  40. Muniz Freire
  41. Muqui
  42. Nova Venécia
  43. Pancas
  44. Pedro Canário
  45. Pinheiros
  46. Ponto Belo
  47. Presidente Kennedy
  48. Rio Bananal
  49. Santa Maria de Jetibá
  50. Santa Teresa
  51. São Domingos do Norte
  52. São Gabriel da Palha
  53. São José do Calçado
  54. São Mateus
  55. São Roque do Canaã
  56. Sooretama
  57. Vargem Alta
  58. Venda Nova do Imigrante
  59. Vila Pavão
  60. Vila Valério
A previsão é que o sol volte a aparecer com mais frequência nos próximos dias e a chuva diminua no Estado. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Defesa Civil Estadual preveem melhora nas condições climáticas a partir deste fim de semana.

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
 Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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