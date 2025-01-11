Suspeito de matar irmãos em Linhares é preso no Rio de Janeiro

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na sexta-feira (10) no centro de Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de ter participado do assassinato de dois irmãos – Estevão de Azevedo Costa, de 14 anos, e João Francisco de Azevedo Costa, de 15 — no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, após uma emboscada em agosto de 2024.
De acordo com as informações da polícia, o mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Linhares pelo crime de duplo homicídio, foi cumprido pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), após trabalho de investigações do Setor de Inteligência.
O suspeito, divulgou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, integrava o tráfico de drogas em Linhares e teria atraído o irmão mais velho para uma emboscada. Ele acreditava que o menor seria informante da polícia e os traficantes também o executaram. Ele teria sido morto, informou a polícia, para garantir a impunidade dos criminosos. Logo após o crime, o autor fugiu do Espírito Santo.
O crime
Os irmãos Estevão de Azevedo Costa, de 14 anos, e João Francisco de Azevedo Costa, de 15, que estavam desaparecidos e foram encontrados mortos na tarde de quinta-feira (8) no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram vítimas de uma armadilha. A afirmação é do delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional do município. As vítimas foram executadas com diversos tiros na cabeça.
A Polícia Civil do Espírito Santo disse que a necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial.