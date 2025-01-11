Suspeito de matar irmãos em Linhares é preso no Rio de Janeiro

De acordo com as informações da polícia, o mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Linhares pelo crime de duplo homicídio, foi cumprido pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), após trabalho de investigações do Setor de Inteligência.

Os irmãos Estevão de Azevedo Costa, de 14 anos, e João Francisco de Azevedo Costa, de 15, que estavam desaparecidos e foram encontrados mortos na tarde de quinta-feira (8) no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram vítimas de uma armadilha. A afirmação é do delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional do município. As vítimas foram executadas com diversos tiros na cabeça.