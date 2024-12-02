Suspeito de participar da morte de irmãos em Linhares foge de presídio

Nas fotos em preto e branco, os irmãos Estevão e João Francisco, que foram assassinados. Ao centro, em imagem colorida, João Victor que não voltou para presídio Crédito: Montagem A Gazeta

João Victor dos Santos Lírio, de 23 anos, suspeito de envolvimento no duplo homicídio dos irmãos Estevão Azevedo Costa, de 14 anos, e João Francisco de Azevedo Costa, de 15, está foragido do sistema prisional. Os adolescentes foram encontrados mortos com tiros na cabeça em 8 de agosto deste ano , no bairro Santa Cruz, em Linhares, Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), João Victor estava detido na Penitenciária Regional de Linhares (PRL), cumprindo regime semiaberto, mas não retornou à unidade após trabalho externo em 21 de novembro, sendo considerado foragido desde então — embora a informação tenha sido somente divulgada à imprensa nesta segunda-feira (2). "Casos de evasão são comunicados ao Poder Judiciário e às forças policiais para intensificar a busca, contando também com o apoio da Inteligência Prisional e da Polícia Penal na recaptura", explicou a secretaria.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares aponta que João Victor "atuou de forma secundária no crime, não participando efetivamente da execução das vítimas", mas não detalhou de que forma houve essa participação e informou que "o inquérito policial está em fase de conclusão e deve ser encaminhado ao Poder Judiciário até o fim da semana".

A investigação aponta que há três executores dos irmãos, mas apenas um foi preso. John Riquel Santos Correa, de 24 anos, conhecido como "MT", e Natan dos Santos Silva, de 26 anos, apelidado de "Patati", são considerados foragidos. Cosme Ramos de Jesus, de 27 anos, vulgo "Coe", foi preso na Bahia.

Da esquerda para a direita: John Riquel (foragido), Natan (foragido) e Cosme, de camisa azul, que foi preso na Bahia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A reportagem tenta localizar as defesas dos citados pela Polícia Civil. O espaço segue aberto para manifestação.