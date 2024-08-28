Dona de salão morta no ES: polícia conclui inquérito e dá detalhes do crime

Valéria Ferrugini, de 58 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (24) Crédito: Arquivo pessoal

Os três suspeitos foram presos em flagrante no mesmo dia do crime e autuados por latrocínio, sendo encaminhados para o sistema prisional, onde permanecem até hoje. De acordo com o delegado Willian Dobrovosk, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, o indiciamento foi baseado nas provas obtidas principalmente por imagens de uma câmera de vigilância. Valéria Ferrugini era muito conhecida em Nova Venécia e o caso gerou bastante comoção na cidade.

Provas e dúvidas

Os vídeos mostram a movimentação dos suspeitos entrando na casa e também saindo para o carro com objetos que foram roubados da casa da vítima. “As provas que tínhamos eram robustas para esclarecer a participação de cada um. As principais são as imagens de videomonitoramento. Um policial também identificou um deles, que o conhecia desde quando era criança, e a partir dele foi possível identificar o coautor, o motorista do carro e o carro”, afirmou Dobrovosk.

A Polícia Civil tem uma linha de investigação para identificar o outro homem que participou do crime. Ele teria auxiliado a retirar os objetos levados da casa de Valéria. As equipes ainda querem solucionar o que aconteceu durante o período de uma hora em que os suspeitos permaneceram na casa da vítima, também conhecida pelo apelido de Tetéia.

A perícia no local constatou que a dona de salão sofreu muitas pancadas na cabeça e também foi sufocada, causando traumatismo craniano e asfixia, e que Valéria não teve chance de reagir. “O nosso desafio é tentar entender o que aconteceu neste período de uma hora. Foi uma cena muito violenta”, disse o delegado.

As imagens obtidas também mostram os suspeitos comemorando o crime, ao fim, segundo o delegado.

Chinelo com sangue

Um perito identificou que havia marcas de chinelo próximo ao sangue no chão da casa. Atentos a isso, os policiais localizaram com os suspeitos de 22 e 18 anos chinelos com marcas de sangue. Eles teriam entrado na casa e tido envolvimento direto na morte de Tetéia. O mais novo, que veio de Cariacica e estava em Nova Venécia havia pouco tempo, disse em depoimento que havia sido chamado pelo mais velho para “cobrar uma dívida”.

Já o homem de 52 anos se identificou como o motorista do carro e relatou ao delegado que se limitou a dirigir. No entanto, a PC acredita que ele sabia que estava ali para o cometimento de um crime, considerando que foi encontrada mancha de sangue na poltrona do veículo.

Vítima foi abusada

Tetéia foi encontrada de joelhos no chão, com parte do tronco sobre a cama, e estava nua na parte inferior. Após a coleta de material, foi verificado que havia sangue e também foi identificada a presença da substância conhecida como PSA, indicando a presença de espermatozoide no corpo da vítima. Agora, a polícia aguarda a conclusão de um laudo para identificar quem cometeu o abuso.

“Foram identificadas marcas de sangue na vítima, no sentido que houve uma relação não consentida. Nesse cenário, há indicativo de estupro. Agora precisamos delimitar quem praticou esse crime”, reforçou o delegado.