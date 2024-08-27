Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foi por pouco

Estrutura de evento cai e quase atinge motociclista em Linhares; vídeo

Estrutura foi montada para a realização da Expolinhares, que ocorreu entre quarta-feira (21) e domingo (25) no Parque de Exposições, e desabou na segunda-feira (26)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 ago 2024 às 13:37

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 13:37

Com a força do vento, parte da estrutura montada para um evento realizado no Parque de Exposições de Linhares, no Norte do Espírito Santo, desabou e quase atingiu um motociclista que passava pela Avenida Presidente Café Filho, no bairro Novo Horizonte, na noite desta segunda-feira (26). Imagens impressionantes que por pouco não aconteceu uma tragédia (veja acima).
A Prefeitura de Linhares disse que a empresa terceirizada, responsável pela montagem e desmontagem da estrutura, foi imediatamente acionada para retirar o material e liberar a via, e destacou que não houve registro de feridos.
Segundo a administração municipal, a estrutura foi montada para a realização da Expolinhares, que ocorreu entre quarta-feira  (21) e domingo (25) no Parque de Exposições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Prefeitura de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De onde vêm as flores da imagem da santa na Romaria dos Homens?
Imagem de destaque
Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados