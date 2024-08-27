Estrutura de evento cai e quase atinge motociclista em Linhares; vídeo

Com a força do vento, parte da estrutura montada para um evento realizado no Parque de Exposições de Linhares, no Norte do Espírito Santo, desabou e quase atingiu um motociclista que passava pela Avenida Presidente Café Filho, no bairro Novo Horizonte, na noite desta segunda-feira (26). Imagens impressionantes que por pouco não aconteceu uma tragédia (veja acima).

A Prefeitura de Linhares disse que a empresa terceirizada, responsável pela montagem e desmontagem da estrutura, foi imediatamente acionada para retirar o material e liberar a via, e destacou que não houve registro de feridos.