Dona de salão é encontrada morta em cima da cama em Nova Venécia

Valéria Ferrugini, de 58 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (24) Crédito: Redes Sociais

Uma mulher de 58 anos foi encontrada morta e com sinais de violência dentro de casa no centro de Nova Venécia , na Região Noroeste do Espírito Santo , nesta quarta-feira (24). A vítima foi identificada como Valéria Ferrugini, de apelido "Teteia", dona de um salão de beleza há 30 anos. Valéria era uma mulher trans.

A família fez contato com a vítima, mas Teteia não atendeu. O irmão dela, com uma chave reserva, entrou no imóvel e percebeu que havia diversos objetos espalhados pelo chão no corredor de entrada. Ele desceu até o porão e encontrou a irmã sem vida. Após visualizar a cena, acionou a Polícia Militar

Segundo a corporação, o corpo da vítima estava de joelhos no chão e com parte do tronco sobre a cama. Além disso, também apresentava sinais de violência e estava nua na parte inferior.

Conforme apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, a ocorrência foi tratada por policiais como uma morte violenta. Imagens capturadas pelas câmeras de videomonitoramento devem ser utilizadas na investigação para identificar a movimentação na região. Testemunhas contaram que a empresária era uma pessoa amigável, com boas relações.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação disse que não daria mais detalhes.