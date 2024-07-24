Trabalhador rural morre após descarga elétrica em Sooretama

Um homem morreu após levar uma descarga elétrica na propriedade rural onde trabalhava em Sooretama, na Região Norte do Espírito Santo, na última terça-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, Fernando Conceição dos Anjos, de 46 anos, estava realizando tarefas rotineiras na fazenda quando teria encostado em um fio de alta tensão. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Pronto Atendimento do município, mas não resistiu.
A Polícia Civil afirmou, por nota, que o caso foi registrado como morte a esclarecer. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", diz o texto enviado pela corporação.
Também por nota, a Polícia Científica informou que foi acionada por volta das 12h para recolher o corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Acidentes de trabalho
Ainda no Norte do Estado, outros dois casos de acidentes durante o período de trabalho foram noticiados por A Gazeta. No dia 7 de junho, um homem foi eletrocutado enquanto trabalhava em uma plantação de café na comunidade de São Francisco, zona rural de Linhares. A Polícia Militar informou, na ocasião, que a vítima teve contato com um cabo de energia de alta tensão.
No dia 20 de junho, um homem de 39 anos, identificado como Ricardo Oliveira de Lima, morreu enquanto trabalhava em uma agroindústria localizada no bairro Santa Cruz, também em Linhares. À Polícia Militar, um técnico de segurança do trabalho da empresa onde Ricardo atuava informou que o homem usou um varão de bambu, de aproximadamente seis metros, para levantar um fio de energia e passar com um trator, quando foi atingido por uma descarga elétrica.