Trabalhador rural morre após descarga elétrica em Sooretama

Fernando Conceição dos Anjos, de 46 anos, estava trabalhando quando foi eletrocutado

Também por nota, a Polícia Científica informou que foi acionada por volta das 12h para recolher o corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.