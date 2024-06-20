Trabalhador usa vara de bambu para levantar fio, leva choque e morre no ES

De acordo com a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil, por sua vez, informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

Em nota, enviada na manhã desta sexta-feira (21), a empresa Lasa Bioenergia, onde Ricardo trabalhava, lamentou o ocorrido. Informou que prestou os primeiros socorros e apura as circunstâncias. "A Lasa Bioenergia lamenta o falecimento do funcionário Ricardo Oliveira de Lima. A empresa prestou prontamente os primeiros socorros e acionou o SAMU. A Lasa está apurando as circunstâncias em que se deu o ocorrido e está prestando assistência à família".