Trabalhador rural morre eletrocutado em plantação de café em Linhares

Um trabalhador rural foi encontrado morto em uma plantação de café na comunidade de São Francisco, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (7). A Polícia Militar informou que a vítima, ainda não identificada, teve contato com um cabo de energia de alta tensão e morreu eletrocutada.

Segundo a PM, o homem não teria percebido que a fiação elétrica estava sobre a lavoura e, quando foi encontrado, já estava sem sinais de vida.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 10h05. A equipe está no local para retirar o corpo do homem, mas para fazer o trabalho ainda espera pela chegada de funcionários da EDP para desligar a rede elétrica. O corpo deve ser levado depois para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares.