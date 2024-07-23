Pais são detidos após morte de bebê em Barra de São Francisco

Um jovem de 21 anos foi preso e uma adolescente, de 17 anos, apreendida após a morte da filha do casal, uma bebê de apenas três meses, na manhã de segunda-feira (22), em Barra de São Francisco , região Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar , uma equipe foi acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver. Quando chegaram, encontraram uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local e o jovem sentado nos primeiros degraus da escada de acesso a uma casa. Atrás do portão, a adolescente. Os dois estavam chorando. Próximo a eles, o corpo do bebê enrolado em um lençol.

Versão da mãe

Aos policiais, a adolescente disse que na noite de domingo (21), após chegar da igreja, teve uma discussão porque o companheiro teria ido para casa sem esperá-la. Por causa da briga, ela disse que não queria dormir com o jovem e estendeu um cobertor no chão do quarto do casal, onde teria dormido com o bebê.

Por volta da meia-noite, devido ao frio, ela disse que se levantou, agasalhou a filha e a colocou na cama onde deitou com o companheiro. Por volta das 6h30, a adolescente relatou que acordou e se levantou. Ainda conforme a versão da adolescente aos policiais, ela ligou para um taxista querendo saber o valor do serviço para levá-la à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Em seguida, foi ao quarto onde o jovem já estava acordado e a filha dormindo.

A menor contou que foi acordar a bebê e viu que a cabeça dela estava com edema e o nariz escorrendo sangue. Ela teria chamado o companheiro, que gritou pela vizinha — que é proprietária do imóvel e reside na parte térrea do imóvel.

Versão do pai

Já o jovem afirmou que após chegar da igreja discutiu com a adolescente por conta do ciúme dela. Após a briga, a companheira foi dormir no chão do quarto com a criança, contudo, ele contou que teria ficado monitorando as duas. Passado um tempo, o homem disse que teria chamado a menor de idade para deitar na cama com a filha porque estava muito frio e a bebê estava chorando. Por volta das 6h, ele acordou e viu que a adolescente estava deitada na cama sobre a filha, mexendo no celular.

De acordo com a versão do jovem, ele tirou a companheira de cima da filha, correu para abrir o portão e pedir socorro. Ele disse que embora a menina tivesse o costume de acordar constantemente durante a madrugada, não escutou a filha chorar naquela noite. Ele contou ainda que a companheira entregou a bebê à vizinha para ajudar a socorrê-la.

Esta mulher disse que a menina, aparentemente, não estava respirando e a colocou sobre a calçada após perceber que a bebê estava com o rosto arroxeado e com secreção no nariz.

Prisão

O casal acabou detido e encaminhado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Segundo a Polícia Civil , o jovem de 21 anos foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional. A adolescente foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio e levada para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).