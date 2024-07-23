Homem em situação de rua é socorrido após ser agredido em Cachoeiro

Os agentes da guarda informaram que, quando a equipe chegou ao local, o homem agredido estava caído no chão e não estava em condições de falar. Porém, de acordo com a Polícia Militar, ele relatou que dois indivíduos chegaram de carro na Avenida Monte Castelo e começaram a agredi-lo com socos e chutes, além de golpeá-lo com uma barra de ferro. A vítima foi socorrida pelo Samu/192 e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, sendo orientado a registrar o fato na delegacia posteriormente.