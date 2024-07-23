Motociclista morre após bater na lateral de caminhão em Vargem Alta

Um motociclista identificado como Paulo Afonso Costa, de 30 anos, morreu na manhã desta terça-feira (23) após se envolver em um acidente na ES 164, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Ele estava pilotando quando bateu na lateral de um caminhão.
De acordo com a apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o acidente foi por volta das 7h. Testemunhas e militares no local informaram que Paulo Afonso havia deixado a esposa no trabalho e voltava para Vargem Alta quando o caminhão cruzou a pista e ele bateu na lateral do veículo.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que estava trafegando no sentido Vargem Alta x Cachoeiro, quando fez a conversão para entrar em um posto de combustível e percebeu a colisão da motocicleta na traseira do automóvel. Após o acidente, o motorista de 65 anos passou mal ao ver a situação e foi socorrido ao Hospital Padre Olívio, em Jaciguá.
Ainda conforme a Polícia Militar, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Vargem Alta para prestar esclarecimentos sobre o acidente.
Procurada, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Vargem Alta, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", explicou a corporação, por meio de nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Mais uma perda
De acordo com amigos e familiares, o motociclista Paulo Afonso Costa tinha três empregos – de motoboy, lavador de veículos e mecânico. O irmão de Paulo, Genilson Passos Costa, contou que está de luto mais uma vez. Há um mês, eles perderam a mãe.
“É uma dor no coração, mais uma fatalidade na vida da gente. Ele era uma pessoa ótima, querida, muito amada. Um menino que não media esforços. É uma perda que corta o coração da gente”, disse Genilson.