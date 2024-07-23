Motociclista morre após bater na lateral de caminhão em Vargem Alta

Vítima foi identificada como Paulo Afonso Costa, de 30 anos Crédito: Matheus Martins

Um motociclista identificado como Paulo Afonso Costa, de 30 anos, morreu na manhã desta terça-feira (23) após se envolver em um acidente na ES 164, em Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo . Ele estava pilotando quando bateu na lateral de um caminhão.

De acordo com a apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o acidente foi por volta das 7h. Testemunhas e militares no local informaram que Paulo Afonso havia deixado a esposa no trabalho e voltava para Vargem Alta quando o caminhão cruzou a pista e ele bateu na lateral do veículo.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que estava trafegando no sentido Vargem Alta x Cachoeiro, quando fez a conversão para entrar em um posto de combustível e percebeu a colisão da motocicleta na traseira do automóvel. Após o acidente, o motorista de 65 anos passou mal ao ver a situação e foi socorrido ao Hospital Padre Olívio, em Jaciguá.

Ainda conforme a Polícia Militar, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Vargem Alta para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

Procurada, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Vargem Alta, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", explicou a corporação, por meio de nota.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Motociclista morreu após bater na lateral de caminhão em Vargem Alta Crédito: Matheus Martins

Mais uma perda

De acordo com amigos e familiares, o motociclista Paulo Afonso Costa tinha três empregos – de motoboy, lavador de veículos e mecânico. O irmão de Paulo, Genilson Passos Costa, contou que está de luto mais uma vez. Há um mês, eles perderam a mãe.