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ES 164

Motociclista morre após bater na lateral de caminhão em Vargem Alta

Paulo Afonso Costa, de 30 anos, tinha acabado de deixar a esposa no trabalho quando acidente aconteceu, na manhã desta terça-feira (23)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jul 2024 às 13:04

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 13:04

Motociclista morre ao bater na lateral de caminhão em Vargem Alta
Vítima foi identificada como Paulo Afonso Costa, de 30 anos  Crédito: Matheus Martins
Um motociclista identificado como Paulo Afonso Costa, de 30 anos, morreu na manhã desta terça-feira (23) após se envolver em um acidente na ES 164, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Ele estava pilotando quando bateu na lateral de um caminhão.
De acordo com a apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o acidente foi por volta das 7h. Testemunhas e militares no local informaram que Paulo Afonso havia deixado a esposa no trabalho e voltava para Vargem Alta quando o caminhão cruzou a pista e ele bateu na lateral do veículo.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que estava trafegando no sentido Vargem Alta x Cachoeiro, quando fez a conversão para entrar em um posto de combustível e percebeu a colisão da motocicleta na traseira do automóvel. Após o acidente, o motorista de 65 anos passou mal ao ver a situação e foi socorrido ao Hospital Padre Olívio, em Jaciguá.
Ainda conforme a Polícia Militar, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Vargem Alta para prestar esclarecimentos sobre o acidente.
Procurada, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Vargem Alta, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", explicou a corporação, por meio de nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Motociclista morre ao bater na lateral de caminhão em Vargem Alta
Motociclista morreu após bater na lateral de caminhão em Vargem Alta Crédito: Matheus Martins

Mais uma perda

De acordo com amigos e familiares, o motociclista Paulo Afonso Costa tinha três empregos – de motoboy, lavador de veículos e mecânico. O irmão de Paulo, Genilson Passos Costa, contou que está de luto mais uma vez. Há um mês, eles perderam a mãe.
“É uma dor no coração, mais uma fatalidade na vida da gente. Ele era uma pessoa ótima, querida, muito amada. Um menino que não media esforços. É uma perda que corta o coração da gente”, disse Genilson.

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