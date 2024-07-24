Três são presos em investigação sobre morte de dona de salão no ES

Valéria Ferrugini, de 58 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (24) Crédito: Arquivo pessoal

Imagens de uma câmera de segurança foram utilizadas nas investigações para localizar os criminosos. Segundo a Polícia Militar, Agentes do Serviço de Inteligência, juntamente com um policial civil, encontraram dois dos indivíduos em uma rua do bairro São Cristóvão, em Nova Venécia.

O homem de 22 anos conseguiu escapar da abordagem, porém, o suspeito de 18 anos confessou o crime e identificou os outros participantes. Os militares continuaram as diligências e encontraram a residência em que o suspeito que fugiu havia se escondido. O local foi cercado e o homem foi detido.

Já o indivíduo de 52 anos foi localizado pela equipe da Força Tática no bairro Alvorada, no mesmo município, junto com o carro que teria sido utilizado pelo grupo. Ele confirmou que o veículo era dele, mas afirmou que havia feito um "frete", fornecendo o carro para três homens no local do crime.

De acordo com o delegado Wilian Dobrovosk Sivmonelli, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, em depoimento, os indivíduos relataram que foram cobrar uma dívida. As imagens da câmera de segurança também mostraram os homens carregando objetos para dentro do carro, como uma TV. Eles teriam comemorado o crime depois.

As investigações continuam na busca pelo quarto homem envolvido e para o entendimento da motivação do crime. Ainda é aguardado o resultado do laudo pericial. Os suspeitos conduzidos à delegacia serão encaminhados para o sistema prisional. Veja, abaixo, os detalhes sobre o caso, contados pelo delegado Willian Dobrovsk:

O crime

A vítima, também apelidada como “Teteia”, era uma mulher trans, dona de um salão de beleza há 30 anos, no Centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar , o corpo dela foi encontrado de joelhos no chão e com parte do tronco sobre a cama. Além disso, também apresentava sinais de violência e estava nua na parte inferior.

A corporação informou que foi acionada pelo irmão da vítima. Segundo o familiar, Valéria não atendia aos contatos. Com uma chave reserva, ele entrou no imóvel e percebeu que havia diversos objetos espalhados pelo chão no corredor de entrada. Ele desceu até o porão e encontrou a irmã sem vida.