Menino que teve 60% do corpo queimado esbanja alegria após receber alta

Superação e recomeço. Duas palavras que resumem a história do menino Henrique Guimarães, de 2 anos. Em abril deste ano, ele sofreu um acidente doméstico com água fervendo, teve 60% do corpo queimado e precisou ficar 100 dias internado. Após a longa jornada no hospital, ele voltou para casa e o que não falta é energia para gastar, além de disposição para colocar as brincadeiras em dia.

O acidente aconteceu na casa dele, na zona rural do município de Linhares , no Norte do Espírito. A cena após o ocorrido é algo que a irmã de Henrique, Evillyn Guimarães Rocha, de 9 anos, não consegue esquecer. “Lembro que a tampa caiu em cima dele e ele começou a gritar. Quando fui ver, o fogão estava sobre ele e as coisas todas jogadas no chão”, contou.

Amanda Guimarães acredita que a recuperação do filho é um milagre Crédito: Heber Thomaz

Para a mãe de Henrique, Amanda Guimarães, a recuperação dele é um milagre. Em entrevista ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, ela contou que os médicos acreditavam que a criança não sobreviveria. “Eles falaram que estavam fazendo de tudo, mas ele [o filho] tomou muita droga, antibiótico forte, muita anestesia. Foi um caso que Deus colocou a mão”, disse.

Henrique já voltou a brincar com a irmã no quintal de casa Crédito: Heber Thomaz

Devido a empolgação do pequeno na volta para a casa, a família precisa redobrar os cuidados com ele. Por ainda estar em processo de recuperação, Henrique ainda precisará retornar semanalmente para o município de Vitória para trocar os curativos.

“A recomendação é manter os cuidados. Evitar contato com poeira, o que é difícil por que moramos no interior. Mas a gente tem todo cuidado, pois todo cuidado ainda é pouco”, finalizou a Amanda.