O papel do cirurgião plástico nos cuidados às vítimas de queimaduras

Como presidente regional da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ-ES), é com grande comprometimento e responsabilidade que abordo a atuação do cirurgião plástico na prevenção e tratamento das vítimas de queimaduras. O Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, celebrado em 6 de junho, é um marco para reforçar a conscientização sobre os riscos e impactos desse trauma, destacando a importância de políticas efetivas para melhorar a assistência oferecida às vítimas.

Neste ano, a campanha da Sociedade Brasileira de Queimaduras tem como foco principal a prevenção de acidentes domésticos com queimaduras, sob o slogan "Queimaduras? Na minha casa não!". Essa escolha não é por acaso, uma vez que dados da SBQ revelam que 70% dos casos de queimaduras têm origem em ambientes domésticos. Portanto, é fundamental conscientizar a população sobre os perigos e medidas preventivas dentro de casa.

O cirurgião plástico desempenha um importante papel nesse cenário, não apenas no tratamento das lesões causadas pelas queimaduras, mas também na educação e orientação para a prevenção. Desde a avaliação inicial até a reabilitação, seu conhecimento é fundamental para garantir o melhor resultado possível ao paciente.

É interessante que as políticas de saúde estejam alinhadas com as necessidades das vítimas de queimaduras, garantindo o acesso adequado a tratamentos e acompanhamento multidisciplinar. Investir em centros especializados e equipes capacitadas é essencial para melhorar a qualidade de vida e reabilitação desses pacientes. Além disso, é fundamental promover ações educativas e preventivas em escolas, empresas e comunidades, visando reduzir a incidência de acidentes.