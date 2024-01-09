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Resgatado por helicóptero

Homem sofre queimaduras após explosão ao fazer sabão em Nova Venécia

Homem de 57 anos teve queimaduras graves no rosto, tórax e membros superiores após mistura de soda cáustica com álcool explodir, na tarde de segunda-feira (8)
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

09 jan 2024 às 11:04

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 11:04

Helicóptero do Notaer faz resgate de vítima de queimadura.
Helicóptero do Notaer faz resgate de vítima de queimadura. Crédito: Notaer
Um homem de 57 anos sofreu queimaduras graves e precisou ser transportado por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) na tarde de segunda-feira (8), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Ele ficou ferido no rosto, tórax e membros superiores quando estava produzindo sabão caseiro.
O Notaer informou que o homem sofreu as queimaduras quando, durante o processo de produção do sabão, ao manusear soda cáustica e álcool, em um determinado momento a mistura explodiu. Ele foi transportado de helicóptero e encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
A equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) informou que, neste ano, este é o segundo atendimento a vítima de queimaduras. O primeiro foi em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (3). Um jovem de 20 anos também teve o corpo queimado e precisou de ser resgatado pelo helicóptero. O rapaz teve o rosto, tórax e membros superiores queimados após tentar acender um cigarro próximo a substâncias inflamáveis.
Homem sofre queimaduras após explosão ao fazer sabão em Nova Venécia

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