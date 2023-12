Acidente em Rio Bananal

Carreta tomba, piche vaza e deixa pai e filho com queimaduras no ES

Motorista do veículo teve ferimentos leves, mas pai e filho, uma criança, tiveram contato com o material asfáltico, eles estavam em uma moto que derrapou no material espalhado na pista

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Uma carreta carregada com material asfáltico, conhecido como piche, tombou em uma curva na ES 245, na região conhecida como Serra do Sangali, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (6). O produto transportado se espalhou na pista e, duas pessoas, pai e filho – uma criança sem idade informada – que estavam em uma moto sofreram queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau após terem contato com o material. A carga seguia para a empresa Rodocon, de Nova Venécia.

Os ocupantes da moto caíram após o veículo derrapar no piche espalhado na rodovia, e foram socorridos. O motociclista foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, a criança para o Hospital Infantil de Vitória. Já o condutor da carreta, que teve ferimentos leves não relacionados a queimaduras, foi encaminhado ao Hospital Rio Doce, em Linhares, e já recebeu alta.

Para desobstruir a via, que é a principal ligação entre Linhares e Rio Bananal, a prefeitura teve apoio de uma serralheria da região, que realizou pelo menos dez viagens com uma carregadeira e caçamba carregadas com pó de serra para cobrir o piche.

A Secretaria de Meio Ambiente de Rio Bananal informou, em contato com a TV Gazeta Norte, que existe uma preocupação ambiental, visto que próximo à rodovia existe um sistema de drenagem. Segundo apurações da reportagem, aproximadamente 32 mil litros de piche foram derramados na região.

Uma equipe da secretaria esteve no local na manhã desta quarta-feira (6) para averiguar se o material entrou em contato com o curso do rio, que fica perto da região. À TV Gazeta, os agentes confirmaram que o piche não teve contato com a água, apesar de ter descido pelo sistema de drenagem que existe na rodovia.

Por volta de 11h desta quarta-feira, a via seguia parcialmente interditada e a carreta tombada ainda estava no local do acidente. A empresa responsável pelo veículo, com sede no Rio de Janeiro, encaminhou um coordenador e um encarregado ao local para avaliar os danos causados. Oito funcionários de Teixeira de Freitas, na Bahia, serão encaminhados a Rio Bananal para recolher e destinar corretamente o piche que está sobre a rodovia.

*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

