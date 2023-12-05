Celular explode no bolso de calça e homem sofre queimadura na perna no ES

Tiago Effgen, de 36 anos, foi surpreendido na manhã desta terça-feira (5), na cidade de Águia Branca , Noroeste do Espírito Santo , após o próprio celular explodir dentro do bolso da calça dele. O homem estava conversando com um amigo – o primeiro a notar uma fumaça saindo da roupa –, quando ele sentiu que a bateria do aparelho estava derretida. Ele teve queimaduras na coxa.

Em entrevista ao g1 ES, Tiago contou que quando percebeu a fumaça, o celular já estava derretido e colado em sua calça. Ele ainda tentou tirar o telefone do bolso, mas a única alternativa foi tirar a calça para evitar mais queimaduras.

Após derreter, o material plástico da bateria derreteu o tecido e grudou em sua pele, causando os ferimentos.

''Eu estava conversando com meu amigo e ele me avisou que estava saindo fumaça de mim. Eu fiquei tentando tirar o telefone do bolso, mas estava grudado na calça e minha perna já estava muito queimada. Eu não sabia o que fazer, então tirei a calça para evitar mais queimaduras, mas o celular ainda ficou queimando por um tempo", disse.

Fotos da queimadura da perna da vítima após explosão do celular em seu bolso Crédito: Tiago Effgen

O celular

Em vídeo divulgado nas redes sociais (veja acima), a vítima aparece com a parte da frente da calça rasgada, por conta do fogo. Já o celular estava com a parte traseira totalmente derretida.

Parte da capinha de proteção do aparelho também derreteu com a alta temperatura. No vídeo, quando um amigo de Tiago pega o celular na mão, é possível ver fumaça saindo dele.

Celular explode dentro do bolso e queima perna de homem no ES Crédito: Tiago Effgen

Segundo a vítima, o celular é da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 9s, tinha três anos de uso e não apresentava nenhum sinal de dano.

"O celular estava muito bom! A bateria durava o dia todo, não esquentava, carregava rápido. Não sei o que aconteceu para ele explodir", contou.

Surpresa

Tiago é caminhoneiro autônomo e estava em um lava-jato, local onde costumava lavar seu caminhão. Ainda sem acreditar no ocorrido, ele contou que por sorte não estava dirigindo na hora do incidente.

Celular derrete após bateria pegar fogo Crédito: Tiago Effgen

"Hoje, foi só uma queimadura, mas e se eu estivesse dirigindo? Imagina causar um acidente, machucar outras pessoas porque um telefone pegou fogo? Eu dei sorte! O estrago poderia ter sido muito maior"