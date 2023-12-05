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Celular explode no bolso de calça e homem sofre queimadura na perna no ES

Vítima sofreu lesões na coxa após a bateria do celular pegar fogo; aparelho chegou a derreter a roupa de Tiago Effgen, morador de Águia Branca, no Noroeste do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2023 às 19:36

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 19:36

Tiago Effgen, de 36 anos, foi surpreendido na manhã desta terça-feira (5), na cidade de Águia Branca, Noroeste do Espírito Santo, após o próprio celular explodir dentro do bolso da calça dele. O homem estava conversando com um amigo – o primeiro a notar uma fumaça saindo da roupa –, quando ele sentiu que a bateria do aparelho estava derretida. Ele teve queimaduras na coxa.
Em entrevista ao g1 ES, Tiago contou que quando percebeu a fumaça, o celular já estava derretido e colado em sua calça. Ele ainda tentou tirar o telefone do bolso, mas a única alternativa foi tirar a calça para evitar mais queimaduras.
Após derreter, o material plástico da bateria derreteu o tecido e grudou em sua pele, causando os ferimentos.
''Eu estava conversando com meu amigo e ele me avisou que estava saindo fumaça de mim. Eu fiquei tentando tirar o telefone do bolso, mas estava grudado na calça e minha perna já estava muito queimada. Eu não sabia o que fazer, então tirei a calça para evitar mais queimaduras, mas o celular ainda ficou queimando por um tempo", disse.
Fotos da queimadura da perna da vítima após explosão do celular em seu bolso
Fotos da queimadura da perna da vítima após explosão do celular em seu bolso Crédito: Tiago Effgen

O celular

Em vídeo divulgado nas redes sociais (veja acima), a vítima aparece com a parte da frente da calça rasgada, por conta do fogo. Já o celular estava com a parte traseira totalmente derretida.
Parte da capinha de proteção do aparelho também derreteu com a alta temperatura. No vídeo, quando um amigo de Tiago pega o celular na mão, é possível ver fumaça saindo dele.
Celular explode dentro do bolso e queima perna de homem no ES
Celular explode dentro do bolso e queima perna de homem no ES Crédito: Tiago Effgen
Segundo a vítima, o celular é da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 9s, tinha três anos de uso e não apresentava nenhum sinal de dano.
"O celular estava muito bom! A bateria durava o dia todo, não esquentava, carregava rápido. Não sei o que aconteceu para ele explodir", contou.

Surpresa

Tiago é caminhoneiro autônomo e estava em um lava-jato, local onde costumava lavar seu caminhão. Ainda sem acreditar no ocorrido, ele contou que por sorte não estava dirigindo na hora do incidente.
Celular derrete após bateria pegar fogo
Celular derrete após bateria pegar fogo Crédito: Tiago Effgen
"Hoje, foi só uma queimadura, mas e se eu estivesse dirigindo? Imagina causar um acidente, machucar outras pessoas porque um telefone pegou fogo? Eu dei sorte! O estrago poderia ter sido muito maior"
Com informações do g1 ES

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