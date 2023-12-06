Após morte de ciclista, manifestantes interditam trecho da BR 101 em Viana

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Uma jovem de 27 anos foi esfaqueada nas costas pelo ex-cunhado enquanto trabalhava no Terminal de Carapina, na Serra, na última terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 41 anos, confessou que foi ao local com a intenção de matar a vítima e que, depois, iria atrás da ex-esposa, irmã da jovem, com a mesma intenção.
De acordo com a PM, o homem vinha ameaçando a ex-cunhada havia dias, desde que ela passou a abrigar a própria irmã em casa após o fim do relacionamento do casal.
A vítima contou aos policiais que estava trabalhando no terminal quando o suspeito chegou e a golpeou com uma faca nas costas, sem que ela tivesse chance de se defender. Após o ataque, o homem fugiu correndo e se escondeu dentro de uma sala de serviço da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina. A PM foi acionada e localizou o suspeito dentro da unidade. A faca utilizada no ataque foi apreendida com ele.
A jovem foi socorrida e precisou levar pontos nas costas. Ela recebeu atendimento médico e teve alta. Aos policiais, relatou que vinha sofrendo ameaças do ex-cunhado nos últimos dias. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e, posteriormente, encaminhado ao presídio. O nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.
Um trabalhador de 59 anos, identificado como Elmiro Roberto, morreu após ser atingido por um bloco de rocha enquanto trabalhava na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, ele fazia o corte de um bloco utilizando um fio diamantado quando uma parte da rocha se desprendeu e caiu sobre ele.
A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos no local. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.
Uma técnica de enfermagem de 31 anos foi presa suspeita de desviar medicamentos de uso hospitalar, entre eles fentanil, morfina, adrenalina e cetamina, no Espírito Santo. Um homem de 37 anos, apontado pela investigação como destinatário dos fármacos, também foi preso.
As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Cariacica e Vila Velha, em uma operação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Os policiais também apreenderam medicamentos sujeitos a controle especial, drogas, arma de fogo e outros materiais que, segundo a Polícia Civil, podem ter relação com o esquema investigado. Os nomes dos presos não foram informados.
Mais detalhes sobre a operação serão divulgados pela corporação na tarde desta quarta-feira (29). A reportagem acompanhará a coletiva e atualizará esta publicação com as novas informações.
A nova quadra poliesportiva coberta da Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, em Vitória, será inaugurada na próxima sexta-feira com uma programação esportiva gratuita que vai se estender até no final de semana.
Segundo a Prefeitura de Vitória, serão realizadas partidas de basquete, futsal e basquete 3x3, reunindo atletas, projetos esportivos e equipes convidadas.
O investimento total de readequação do espaço, de acordo com a prefeitura, foi de R$ 2.886.000,00.
Programação
Sexta-feira (31/07)
Sábado (01/08)
Domingo (02/08)
Categorias: Sub-16 Feminino e Sub-16 Masculino.
Um homem de 29 anos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, após a companheira jogar óleo quente em suas partes íntimas. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o homem sofreu queimaduras leves.
Aos policiais, ele relatou que a agressão aconteceu após ele revelar que teve uma relação extraconjugal, momento em que foi atingido pelo óleo.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal. Como o crime depende de representação da vítima ou de um representante legal, a corporação orientou que seja feito o registro da ocorrência, presencialmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, para que o caso possa ser investigado.
Um homem de 40 anos foi preso no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na Grande Vitória, dez anos após uma tentativa de estupro contra uma adolescente em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O suspeito se apresentou no fórum da cidade, acompanhado da advogada, na terça-feira (28), para cumprir um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais que estava em aberto.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em junho de 2016. Na época, a vítima tinha 17 anos e seguia em direção ao distrito de Ibituba quando o homem passou de carro e ofereceu carona, dizendo que também iria para o mesmo destino.
A adolescente aceitou a carona, mas, durante o trajeto, o suspeito teria desviado o caminho e parado o veículo em um local isolado. Em seguida, ele foi para o banco traseiro, onde permaneceu por alguns instantes.
Assustada com a situação, a jovem conseguiu sair do carro e fugiu correndo antes que o estupro acontecesse. Ainda segundo o relato feito pela vítima à PM, enquanto fugia, ela viu o homem expondo as partes íntimas. A vítima reconheceu o suspeito na delegacia após ver uma fotografia dele.
Para as pessoas que desejam aprender a nadar ou aperfeiçoar a técnica, o município de Cariacica vai oferecer 70 vagas gratuitas para aulas de natação. A iniciativa é destinada a crianças, adolescentes e adultos, com aulas realizadas duas vezes por semana.
Realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semesp), por meio do Programa Cariacica Saudável, as inscrições devem ser feitas diretamente no Espaço Piscina Show, no bairro Alzira Ramos, onde as aulas serão realizadas. O atendimento acontece às terças, quartas, quintas e sextas-feiras.
Para o cadastro, é necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e RG, declaração de matrícula escolar (para crianças e adolescentes), comprovante de residência, telefone para contato e os documentos do responsável legal, quando necessário.
Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a Semesp pelo telefone (27) 3354-7129.
Confira abaixo a quantidade de vagas ofertadas para cada idade e os dias da semana em que ocorrerão as aulas:
|Quantidade de Vagas por faixa etária, dias e horários
|6 a 8 anos
|Quarta e sexta às 13h. Vagas: 7
|6 a 9 anos
|Terça e quinta às 13h. Vagas: 7 | Quarta e sexta às 16h. Vagas: 7
|8 a 12 anos
|Quarta e sexta às 16h. Vagas: 7
|10 a 14 anos
|Quarta e sexta às 14h. Vagas: 7
|12 a 15 anos
|Terça-feira e quinta-feira às 15h. Vagas: 7
|Adultos
|Terça-feira e quinta-feira às 09h45. Vagas: 14 | Quarta e sexta às 09h45. Vagas: 14
Um foragido da Justiça, de 44 anos, acusado de esfaquear um colega de quarto em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foi preso pela Guarda de Vitória na última segunda-feira (27) na Rodoviária da Capital. A prisão foi feita com ajuda da tecnologia de reconhecimento facial via câmeras instaladas no terminal de passageiros.
O homem, que não teve o nome divulgado, estava com mandado de prisão em aberto após cometer o crime em 2013. Segundo o processo, ele feriu o colega com um faca após cobrá-lo a pagar as contas da casa.
"O detido estava com sua filha, de 6 anos, que foi levada em segurança pela tia, com consentimento do pai e do conselho tutelar de Cariacica”, relata o inspetor Rocha, da Guarda de Vitória.
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde as medidas cabíveis foram tomadas.
O mandado de prisão foi expedido pela Vara Única de Jaguaré com pena restante de oito anos.
A Justiça do Espírito Santo concedeu liberdade provisória ao homem de 53 anos que foi preso no último domingo (26) após atrair e matar uma cadela comunitária no bairro Bom Jardim, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Estado.
A decisão foi tomada em audiência de custódia e divulgada na terça-feira (28) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o homem deixou o sistema prisional no mesmo dia.
Bianca vivia em situação de rua, mas era alimentada e recebia cuidados de protetores da causa animal na cidade. Na data do rime, o caso foi denunciado à CPI dos Maus-Tratos aos Animais que acionou as autoridades locais após tomar conhecimento da denúncia.
O suspeito teria atraído Bianca para sua casa, onde a agrediu com um facão e um pedaço de madeira. Apesar dos esforços para salvar a cadela, ela não resistiu aos ferimentos. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais, previstos na Lei de Crimes Ambientais, além de ameaça e injúria.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi procurado por A Gazeta para detalhar os termos da audiência de custódia, mas não retornou até a publicação deste texto.
Duas apostas do Espírito Santo, de Aracruz, no Norte do Estado, e de Cachoeiro, no Sul, acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 63.121,17. O prêmio principal, sorteado na noite de terça (28), acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.