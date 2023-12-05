Ciclista morre atropelada por picape em acidente na BR 101 em Viana

Uma ciclista morreu atropelada por uma picape na BR 101, em Viana, na manhã desta terça-feira (5). O acidente aconteceu no km 308 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ciclista foi atingida por uma Fiat Strada. Para atendimento à ocorrência, uma faixa 1 da rodovia foi interditada, sentido Norte.
A PRF ressaltou que segue no local, com equipes da Eco101 – concessionária responsável pela rodovia. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O motorista do veículo se feriu durante o acidente e recebeu atendimento médico da concessionária.
A Eco101 informou à reportagem, por nota, que a houve acionamento para uma ocorrência envolvendo um carro e uma ciclista por volta das 7h30 da manhã. Segundo a concessionária, o atendimento foi feito no local com guincho, ambulância e uma viatura de inspeção.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência. Por nota, a PC retornou afirmando que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.