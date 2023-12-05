Carreta tomba e interdita parcialmente a BR 101 em Conceição da Barra

Uma carreta tombou na altura do km 38 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, por volta de 4h40 desta terça-feira (5). A imagem mostra o veículo ocupando uma pista inteira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia está parcialmente interditada para quem segue sentido São Mateus, com o trânsito em pare e siga. Por volta das 11h30, a corporação informou que o trânsito foi totalmente liberado.
A PRF informou que o veículo, de longo comprimento, transportava toras de eucalipto e parte da carga ficou espalhada às margens da pista. A corporação disse que recebeu a informação da Eco 101 de que o motorista necessita de socorro. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.
O veículo foi destombado e a carga retirada quase sete horas após o acionamento da ocorrência.