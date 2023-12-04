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Calorão

Cidade do ES registra a 5ª maior temperatura do Brasil; saiba qual é

O município, que fica na região Noroeste, atingiu a marca de 39°C nesta segunda (04); previsão é que a 1ª semana de dezembro seja de temperaturas perto dos 40 °C no Estado
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 dez 2023 às 17:50

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 17:50

Trabalhador bebe água em meio a onda de calor em Vitória
O calorão deve se manter na primeira semana de dezembro no ES Crédito: Vitor Jubini
O calorão que atingiu Marilândia, na região Noroeste do Espírito Santo, fez com que o município entrasse na lista dos locais mais quentes do País nesta segunda-feira (04). Conforme um levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até às 15h, a cidade registrou 39ºC, considerada a quinta maior temperatura do Brasil. 
No topo da lista está Jaguaribe, no Ceará, onde foram registrados 39,9ºC. Em seguida, aparecem Ibotirama, na Bahia, e Itaobim, em Minas Gerais, ambos com 39,4ºC. Marilândia perdeu também para Bom Jesus da Lapa, na Bahia, que figura no 4º lugar com 39,2ºC. Veja o detalhamento abaixo. 

Previsão

primeira semana de dezembro no Espírito Santo vai ser de sol e temperaturas perto dos 40 °C na maioria das regiões. Como informado pela Climatempo, essa previsão deve prevalecer durante o mês no Estado, que deve ter calor acima da média e pouca chuva.
Cidade do ES registra a 5ª maior temperatura do Brasil; saiba qual é
Na terça-feira (5) só há previsão de chuva no Caparaó e na Região Serrana. Na quarta-feira (6), o sol também predomina em todo o Estado e só está previsto chuvisco no Extremo Norte e na Grande Vitória.

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