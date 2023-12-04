1ª semana de dezembro começa com temperatura perto dos 40°C no ES

A primeira semana de dezembro no Espírito Santo vai ser de sol e temperaturas perto dos 40 °C na maioria das regiões. Como informado pela Climatempo, essa previsão deve prevalecer durante o mês no Estado, que deve ter calor acima da média e pouca chuva.
Para esta segunda-feira (4), a previsão é de sol em todo o Estado, com chance de chuvisco entre a madrugada e a manhã apenas no Litoral Norte. Há previsão de chuva apenas para o Sul, onde podem ocorrer algumas pancadas à tarde. Nessa região, a temperatura máxima pode atingir 39 °C; no Noroeste, 37 °C; na Grande Vitória, 35 °C; e na região Serrana, 34 °C.
Na terça-feira (5) só há previsão de chuva no Caparaó e na Região Serrana. Na quarta-feira (6), o sol também predomina em todo o Estado e só está previsto chuvisco no Extremo Norte e na Grande Vitória.