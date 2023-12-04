1ª semana de dezembro começa com temperatura perto dos 40°C no ES

Para esta segunda-feira (4), a previsão é de sol em todo o Estado, com chance de chuvisco entre a madrugada e a manhã apenas no Litoral Norte. Há previsão de chuva apenas para o Sul, onde podem ocorrer algumas pancadas à tarde. Nessa região, a temperatura máxima pode atingir 39 °C; no Noroeste, 37 °C; na Grande Vitória, 35 °C; e na região Serrana, 34 °C.