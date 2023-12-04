ES vai ter menos chuva e calor acima da média em dezembro

Para o território capixaba neste mês, a Climatempo destaca a ocorrência de veranicos, quando há pouca chuva e calor intenso. São esperados períodos relativamente longos sem precipitações.

A irregularidade da chuva vai deixar a temperatura mais alta do que o normal no norte e Leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e na faixa litorânea do Rio de Janeiro. Essas regiões são as mais sujeitas a terem dias de calor mais extremo.