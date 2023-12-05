Acidente com caminhão interdita a BR 101 em Guarapari

A BR 101 foi parcialmente interditada após um caminhão tombar em Guarapari, na tarde desta terça-feira (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 15 horas, no quilômetro 343. Até as 18h, o fluxo seguia com limitações, segundo a corporação.

Apesar de a PRF ter informado que não houve feridos, a Eco101 — que administra a rodovia no Espírito Santo — disse que uma pessoa precisou de atendimento médico e encaminhamento a hospital. O estado de saúde, no entanto, não foi revelado. A concessionária acrescentou ainda que foram deslocados para a ocorrência um guincho, ambulância, além de viatura de inspeção.