Acidente entre ônibus e carro deixa feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus da Viação Planeta e um carro, na BR 101, em Rio Novo do Sul , Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24). De acordo com informações da empresa e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas estava no ônibus e três no carro.

Segundo a empresa, o coletivo trafegava em direção a Cachoeiro de Itapemirim quando bateu em um carro que seguia no sentido contrário. O motorista do ônibus relatou que estava fazendo uma curva, quando se deparou com uma fila de veículos parados, e não conseguiu frear a tempo. Para não colidir com o veículo da frente, o funcionário teria jogado o ônibus para a contramão, batendo no carro que trafegava na direção contrária.

De acordo com a PRF, das três vítimas no carro, duas estavam em estado grave. Já a passageira do ônibus apresentava ferimentos leves. Informações do Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária responsável pela rodovia, apontam que, além das quatro vítimas citadas pela PRF, uma segunda passageira que estava no ônibus também se feriu. Ao todo, três pessoas que estavam no carro e duas que estavam no ônibus foram encaminhadas ao hospital, segundo a concessionária.

Conforme apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, sete pessoas estavam no ônibus no momento do acidente, sendo cinco passageiros, o motorista e um ajudante. Testemunhas relataram que a fila de carros que teria causado a colisão, foi provocada pela entrada e saída de veículos de uma área com lanchonetes, que fica às margens da BR 101. Os ocupantes do carro, dois homens e uma mulher, são de Iconha e estavam voltando de uma consulta em Cachoeiro de Itapemirim.