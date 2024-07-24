Programa financia R$ 6,4 milhões em pesquisas sobre Rio Doce no ES e MG

Projetos que estudam formas de conservação da bacia do Rio Doce podem concorrer, ao todo, a R$ 6,4 milhões em auxílio para o desenvolvimento da pesquisa. As inscrições podem ser feitas na página chamadas.funbio.org.br/conservacao-rio-doce até a próxima segunda-feira (29 de julho).
A proposta, que faz parte da quinta edição do Projeto Biodiversidade, é voltada para ações sobre a fauna e flora da região. O valor máximo a ser solicitado por cada organização é de R$ 800 mil.
O programa, coordenado pela Fundação Renova e desenvolvido em parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), é direcionado as instituições sem fins lucrativos (associações civis, fundações privadas ou cooperativas) de Minas Gerais ou do Espírito Santo constituídas há pelo menos dois anos. Os projetos escolhidos deverão ser executados em até 24 meses.
Até o final da ação, o Projeto Biodiversidade Rio Doce vai investir R$ 29,1 milhões em 39 projetos selecionados em cinco chamadas públicas. Das quase 400 espécies-alvo do plano de ação — 365 terrestres e 32 aquáticas —, mais de 300 já foram contempladas nos estudos.