Centro de Educação Ambiental é inaugurado no Parque de Jacarenema, em Vila Velha

Centro de Educação Ambiental de Jacarenema Crédito: Carlos Alberto Silva

"Hoje a gente dá para os alunos, tanto da rede pública, quanto de escolas particulares, uma estrutura de educação ambiental onde as pessoas, de fato, podem conhecer o parque, conhecer histórias, fazer trilhas interpretativas", disse o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), Ricardo Klippel Borgo.

Ainda de acordo com o secretário, na semana seguinte à inauguração, será nomeado um gerente para o parque e uma equipe de educação ambiental começará a trabalhar no centro. As estruturas que compõe o centro e já estão prontas são a sala multiuso, espaço de leitura e anfiteatro. A expectativa é que o espaço seja aberto ao público no período de um mês.

O Parque Natural Municipal de Jacarenema

Além do Centro de Educação Ambiental, Parque Natural Municipal de Jacarenema conta com Posto de Fiscalização, sala multiuso para oficinas, anfiteatro, sala de leitura e espaço administrativo, além de banheiros acessíveis, bebedouro e um memorial que narrará a história da luta pela implementação do Parque.

"O local marcado por especulação imobiliária, extração de areia, denúncias de invasões, ocupações irregulares, desmatamento, crimes ambientais, passará a ser referência em Vila Velha para educação ambiental, preservação e recuperação do meio ambiente da cidade", diz texto divulgado pela prefeitura. O investimento é de pouco mais de R$ 1,4 milhão, proveniente de compensação ambiental homologado pelo Ministério Público.

Quando anunciou a criação do parque, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, falou sobre a ressignificação da área. "Trinta anos de abandono, tentativas de destruição desse ecossistema, darão lugar à educação", afirmou.

