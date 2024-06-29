Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Neste sábado

Centro de Educação Ambiental é inaugurado no Parque de Jacarenema, em Vila Velha

Local, que já foi marcado por crimes ambientais, dará lugar a um parque voltado à preservação e educação ambiental
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

29 jun 2024 às 10:45

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 10:45

Centro de Educação Ambiental de Jacarenema
Centro de Educação Ambiental de Jacarenema Crédito: Carlos Alberto Silva
Foi inaugurado, na manhã deste sábado (29), o Centro de Educação Ambiental do Parque Natural Municipal de Jacarenema, localizado entre os bairros Barra do Jucu e Santa Paula I, às margens da Rodovia do Sol. O Centro é voltado principalmente para estudantes, mas, assim como as demais estruturas do parque, ficará disponível para todos os moradores de Vila Velha.
"Hoje a gente dá para os alunos, tanto da rede pública, quanto de escolas particulares, uma estrutura de educação ambiental onde as pessoas, de fato, podem conhecer o parque, conhecer histórias, fazer trilhas interpretativas", disse o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), Ricardo Klippel Borgo.
Ainda de acordo com o secretário, na semana seguinte à inauguração, será nomeado um gerente para o parque e uma equipe de educação ambiental começará a trabalhar no centro. As estruturas que compõe o centro e já estão prontas são a sala multiuso, espaço de leitura e anfiteatro. A expectativa é que o espaço seja aberto ao público no período de um mês.

Veja Também

Vila Velha vai ganhar novo parque em área de proteção ambiental

O Parque Natural Municipal de Jacarenema

Além do Centro de Educação Ambiental, Parque Natural Municipal de Jacarenema conta com Posto de Fiscalização, sala multiuso para oficinas, anfiteatro, sala de leitura e espaço administrativo, além de banheiros acessíveis, bebedouro e um memorial que narrará a história da luta pela implementação do Parque.
"O local marcado por especulação imobiliária, extração de areia, denúncias de invasões, ocupações irregulares, desmatamento, crimes ambientais, passará a ser referência em Vila Velha para educação ambiental, preservação e recuperação do meio ambiente da cidade", diz texto divulgado pela prefeitura. O investimento é de pouco mais de R$ 1,4 milhão, proveniente de compensação ambiental homologado pelo Ministério Público.
Quando anunciou a criação do parque, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, falou sobre a ressignificação da área. "Trinta anos de abandono, tentativas de destruição desse ecossistema, darão lugar à educação", afirmou.

Parque Natural Municipal de Jacarenema, em Vila Velha

LEIA MAIS

ES pode sofrer com calor extremo e mais ressacas do mar, alerta cientista

Assista ao painel "Horizontes Sustentáveis" sobre a qualidade do ar no ES

Redutor de poeira vai reutilizar 25 milhões de garrafas pet por ano no ES

Gato-maracajá invade quintal de casa e é resgatado em Linhares

A relação da areia de Camburi com microplásticos achados em moluscos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barra do jucu Meio Ambiente Prefeitura de Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo
Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados