Redutor de poeira vai reutilizar 25 milhões de garrafas pet por ano no ES

Fábrica produz resina que ajuda na redução de partículas no ar Crédito: Vitor Jubini

Antes da inauguração da fábrica no Espírito Santo, o material, feito após 10 anos de pesquisas, estava sendo produzido por uma empresa paulista.

Agora, o supressor de poeira a ser utilizado na planta de Tubarão e no carregamento de vagões da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) será produzido pela planta da Biosolvit, que tem cerca de 2,7 mil metros quadrados e capacidade instalada para consumir 70 toneladas de plástico por mês. O supressor funciona como uma película protetora que evita a emissão de poeira.

A produção do supressor de poeira tem potencial para retirar do meio ambiente e reutilizar até 25 milhões de garrafas pet por ano no Espírito Santo até o ano de 2026, segundo Guilhermo Queiroz, CEO da Biosolvit. Para 2024, a estimativa é que o supressor sustentável tenha potencial para retirar do meio ambiente todos os meses mais de 1 milhão de garrafas pet para a produção no Estado.

O supressor sustentável utiliza, além das garrafas pet, outros materiais considerados de baixa reciclabilidade que antes eram destinados ao aterro por não serem aproveitados para a indústria. O novo produto consegue utilizar o plástico pet usado em bandejas (de bolo, ovo ou uva) e garrafas de todas as cores, como as pretas de bebidas energéticas.

"A produção desta fábrica também contribuirá para o aumento da renda mensal de 580 catadores de recicláveis que fazem parte das associações instaladas na região da Grande Vitória. Isso é extremamente relevante para nós”, destaca o CEO da Biosolvit.

A maior parte do plástico utilizado para fazer o supressor sustentável será fornecida pelas associações de catadores de material reciclável da Grande Vitória.

Segundo Lucio Heleno dos Santos, da Rede de Economia Solidária dos Catadores Unidos do Espírito Santo (Reunes), o grupo de catadores deve crescer com o aumento gradativo do uso desse material. Com o projeto, os catadores também conseguem agora um valor mais alto pelo material.

Nesses últimos meses que os catadores já estão recolhendo o material para o projeto, Lucio Heleno destaca que houve algumas mudanças no processo. Uma delas envolve a implantação de um sistema digital para monitorar a origem do plástico. Essa etapa melhorou o processo de triagem nas associações e também ajudou a melhorar o valor dos materiais. Agora há a rastreabilidade dos produtos, com QR Codes nos fardos de pets. Com a triagem melhorada, outros materiais, como os papelões, também passaram a ser mais valorizados, segundo Lucio Heleno.

O caminho do pet até o produto final

Chegada dos fardos com pet enviados pelos catadores É feita a remoção dos rótulos e das tampas O próximo passo é a triagem dos materiais, processo manual e que conta também com detector de metais para identificar possíveis materiais pontiagudos Em seguida, depois de limpo e sem rótulo, o processamento passa pela formação do flake Depois, o próximo equipamento realiza a micronização para transformar os flakes em pó A partir daí, o processo que era físico passa a ser químico, quando o produto é levado ao tanque para ser misturados com outros que transformam o plástico em resina O supressor concentrado (material que forma a película que evita emissão de poeira) é o resultado final do processo, que sai da fábrica concentrado, sendo diluído para ter uso industrial.



O governador Renato Casagrande (PSB) destacou a importância da iniciativa tanto para o meio ambiente quanto para a renda dos catadores. "Essa integração de ações e esse trabalho conjunto produz efeito positivo para a natureza e também para os catadores de recicláveis, que agora vão ter o material mais valorizado", destaca.

A vice-presidente executiva de Sustentabilidade da Vale, Malu Paiva, explica que há muitos anos a empresa já utiliza supressores de poeira na planta industrial. A diferença é que agora é sustentável. "Ele é feito à base de plástico reciclado, portanto endereça um grande desafio ambiental, e também é capaz de transformar a vida de muitas pessoas, pois gera renda para os catadores de materiais recicláveis”, afirma.

Para o reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, que é químico e participou da pesquisa no início do processo, é gratificante ver a concretização de mais esta etapa de um projeto que teve início há 10 anos, a partir de uma parceria entre a Vale e a universidade.