Assista ao painel "Horizontes Sustentáveis" sobre a qualidade do ar no ES

O que se pode esperar da qualidade do ar no Espírito Santo? Esta é a prerrogativa do painel "Horizontes Sustentáveis", que a Rede Gazeta realiza na manhã desta quinta-feira (20). Acompanhe, acima, ao vivo. O evento, exclusivo para convidados, vai reunir representantes de segmentos empresariais, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir um tema fortemente ligado ao desenvolvimento social e econômico do Estado.