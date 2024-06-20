Assista ao painel "Horizontes Sustentáveis" sobre a qualidade do ar no ES

O que se pode esperar da qualidade do ar no Espírito Santo? Esta é a prerrogativa do painel "Horizontes Sustentáveis", que a Rede Gazeta realiza na manhã desta quinta-feira (20). Acompanhe, acima, ao vivo. O evento, exclusivo para convidados, vai reunir representantes de segmentos empresariais, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir um tema fortemente ligado ao desenvolvimento social e econômico do Estado.
Como painelistas estão o secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni; o promotor do Ministério Público Estadual (MPES) Marcelo Lemos; o presidente da Assembleia Legislativa do ES, deputado Marcelo Santos; o coordenador do Instituto de Estudos Climáticos da Ufes, Neyval Costa Reis; e o presidente da Federação das Indústrias do ES, Paulo Baraona.
O evento, transmitido por A Gazeta, tem como apoiadores institucionais a ArcelorMittal e a Vale.