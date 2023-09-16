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Meio Ambiente

Vila Velha vai ganhar novo parque em área de proteção ambiental

Ordem de serviço para implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema foi assinada neste sábado (16); obra deve custar cerca de R$ 1,4 milhão
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 set 2023 às 16:36

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 16:36

Reserva Ecológica Estadual de Jacarenema, em Vila Velha
Reserva Ecológica Estadual de Jacarenema, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Secom
Prefeitura de Vila Velha (PMVV) autorizou a implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, na Barra do Jucu, em Vila Velha. O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) assinou a ordem de serviço neste sábado (16), durante um evento no local. Segundo comunicado da prefeitura, a instalação do parque coloca fim a uma espera de três décadas. A obra deve custar R$ 1,4 milhão e contará com recursos da iniciativa privada.
"O local marcado por especulação imobiliária, extração de areia, denúncias de invasões, ocupações irregulares, desmatamento, crimes ambientais, passará a ser referência em Vila Velha para educação ambiental, preservação e recuperação do meio ambiente da cidade", diz texto divulgado pela prefeitura.
Quando pronto, o parque deverá contar com centro de educação ambiental, posto de fiscalização, espaços para oficinas educacionais, espaço administrativo, banheiros, bebedouros e um memorial dedicado à história do parque. No texto divulgado pela prefeitura, Arnaldinho destacou o atual cenário, mas prometeu mudança para o local. "Trinta anos de abandono, tentativas de destruição desse ecossistema, darão lugar à educação", afirmou.

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