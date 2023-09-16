Vila Velha vai ganhar novo parque em área de proteção ambiental

"O local marcado por especulação imobiliária, extração de areia, denúncias de invasões, ocupações irregulares, desmatamento, crimes ambientais, passará a ser referência em Vila Velha para educação ambiental, preservação e recuperação do meio ambiente da cidade", diz texto divulgado pela prefeitura.

Quando pronto, o parque deverá contar com centro de educação ambiental, posto de fiscalização, espaços para oficinas educacionais, espaço administrativo, banheiros, bebedouros e um memorial dedicado à história do parque. No texto divulgado pela prefeitura, Arnaldinho destacou o atual cenário, mas prometeu mudança para o local. "Trinta anos de abandono, tentativas de destruição desse ecossistema, darão lugar à educação", afirmou.