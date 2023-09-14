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Baleia-jubarte gigante encalha na Praia dos Recifes, em Vila Velha

Animal encalhou na manhã desta quinta-feira (14) e, segundo a prefeitura da cidade, vai ser retirado por uma equipe de Serviços Urbanos com apoio do Instituto Orca
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 set 2023 às 09:25

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 09:25

Uma baleia-jubarte gigante foi encontrada morta e encalhada na areia da Praia dos Recifes, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (14). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram a dimensão do animal, que quase supera a altura de populares que estiveram no local.
Conforme apuração do repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, trata-se de uma baleia-jubarte fêmea, de 12 anos.
Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha informou que a equipe já está no local, juntamente com o Instituto Orca, para realizar todo o procedimento necessário. Explicou também que uma equipe de Serviços Urbanos fará a destinação adequada do corpo do animal.

Baleia jubarte gigante encalha na Praia dos Recifes, em Vila Velha

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