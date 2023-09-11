7° Distrito Policial de Vila Velha tem novo telefone

O 7º Distrito Policial (DP) de Vila Velha conta com um novo número de telefone para atender à população. O cidadão que precisar entrar em contato com o DP poderá ligar para o número: (27) 98895-4187, das 8h às 18h.
O atendimento presencial também é feito no mesmo horário. A Polícia Civil destaca que o registro de boletim de ocorrência pode ser realizado tanto de forma presencial quanto de forma online, por meio da Delegacia Online para que a corporação tome ciência do caso e inicie as investigações.
A delegacia fica na rua Dom Fernando, nº 08, bairro Santa Inês, em Vila Velha, e atende aos bairros de Boa Vista I, Boa Vista II, Cocal, Coqueiral de Itaparica, Cristovão Colombo, Divino Espírito Santo, Ibes, Itapuã, Nossa Senhora da Penha, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Residencial Itaparica, Santa Inês, Santa Mônica, Santa Mônica Popular, Soteco e Vista da Penha.