A relação da areia de Camburi com microplásticos achados em moluscos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que está em curso processo de licitação para obras de recuperação da faixa de areia das praias do Canto, Guarderia e Curva da Jurema, situadas entre o Iate Clube e o Hotel Ilha do Boi. A recuperação das praias, bem como todas a obras do município, será feita seguindo critérios técnicos e normas em vigor, com a utilização de jazidas licenciadas e registradas na Agência Nacional de Mineração, com licenciamento prévio ambiental, desde a fase de licitação.

Observa que realiza o monitoramento ambiental de toda a orla do município de Vitória, atividade por meio da qual constatou-se que toda a área da Praia de Santa Helena está sofrendo efeitos erosivos na faixa de areia, através de recuo da face praial, alcançando áreas de paisagismos e equipamentos públicos.

Informa ainda que as condicionantes ambientais exigidas foram elaboradas visando à mitigação de eventuais impactos, bem como conhecimento de possíveis interferências no ambiente marinho, que possam necessitar de ações mais diretas para correção e controle, ou mesmo, recuperação.

A contratação da obra de engordamento da praia inclui sete condicionantes, entre elas: Declaração de Impacto Ambiental; Plano de Controle Ambiental; Manifestação/anuência do Comdema para a implantação do projeto, conforme determinado no § 3º do Art. 17, da Lei Municipal nº. 9.271/2018; Estudo contendo dados de modelagem numérica, evidenciando os cenários meteoceanográficos, antes e depois da obra de engorda, informando se a alteração geomorfológica influenciará na dinâmica de circulação; Relatório técnico, com resultados de monitoramento da pré-obra, junto aos laudos das análises físico-químicas das amostras de água, sedimento e análise laboratorial para o estudo, tanto de caracterização prévia como no monitoramento ambiental.

Em paralelo, vem realizando a recuperação e o plantio de vegetação de restinga em toda a extensão da orla de Camburi (já concluído com a regeneração de 140 mil metros quadrados de restinga ao longo da praia com o plantio de 15.572 mudas nativas) e da Curva da Jurema (em andamento a recuperação de 24 mil metros quadrados de área) para mitigar desgastes e degradações dos locais e melhorar a qualidade ambiental da cidade. Ao todo, a Capital tem cerca de 400 mil metros quadrados (40 hectares) de área de restinga.