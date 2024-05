Justiça determina que Facebook tire página de prefeitura de cidade do ES do ar

Após conta ser invadida, a então antiga página da Prefeitura de Castelo tem publicado diversos posts contendo conteúdo sexual

A Justiça do Espírito Santo determinou, nesta segunda-feira (27), que o Facebook remova ou faça o bloqueio integral da página da Prefeitura de Castelo na plataforma. O objetivo é cessar as publicações de cunho sexual que têm sido publicadas na conta desde que o município teve o perfil invadido.

A decisão do juiz Joaquim Ricardo Camatta Moreira, da 1ª Vara de Castelo, determina que, caso a página não seja removida, subsidiariamente, a empresa faça, pelo menos, a remoção do conteúdo ofensivo que tem sido divulgado na rede social, a fim de evitar maiores danos e prejuízos.

O juiz determina que a decisão seja cumprida no prazo de três dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$20 mil.

Novo perfil

Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura de Castelo divulgou que um novo perfil no Facebook foi criado para a divulgação de serviços e eventos do município. A administração estava com dificuldades para divulgar o conteúdo da festa de Corpus Christi, uma das maiores celebrações religiosas do Estado, que acontece na próxima quinta-feira (30). Segundo a administração, a invasão não afetou dados internos da prefeitura.