Cheiro e portal: as novidades dos tapetes de Corpus Christi de Castelo

Evento atrai milhares de fiéis e turistas e acontecerá na próxima quarta-feira (29), com montagem dos tapetes, e na quinta (30), com celebrações e procissão eucarística

Uma das mais tradicionais manifestações religiosas do Brasil, a Festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Espírito Santo, terá novidades durante a 61ª edição, neste ano. Segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, um grande portal marcará o início dos tapetes, e a confecção deles voltará com produtos usados antigamente, que exalam cheiro das produções artísticas.