Prefeitura no ES é hackeada no Facebook e conta faz posts sexuais

Gestão explica que teve que acionar a Justiça para conseguir recuperar a conta, o que ainda não aconteceu

A Prefeitura de Castelo, no Sul do Espírito Santo, teve o perfil no Facebook invadido, que passou a compartilhar conteúdo erótico. Às vésperas da festa de Corpus Christi na cidade, uma das maiores celebrações religiosas do Estado e que acontece na próxima semana, o município não tem conseguido utilizar a rede social para divulgar a programação da festividade, uma vez que ainda não recuperou o acesso à conta.