Homem é encontrado morto e enrolado em cobertor dentro de carro em Castelo

Um motociclista morreu carbonizado, na manhã desta terça-feira (21), após um acidente no km 291, da BR 101, no bairro Nova Valverde, em Cariacica. A morte foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que informou, ainda, que o condutor bateu no guard rail, na lateral da pista. A identidade da vítima e as causas da colisão não foram divulgadas.