Programação

Veja o que funciona no feriado de Corpus Christi na Grande Vitória

Apesar de não ser feriado nacional, muitas empresas e órgãos públicos decretam ponto facultativo. Confira os horários de funcionamento no levantamento feito por A Gazeta

Nesta quinta-feira (30) acontece a celebração do Dia de Corpus Christi. Data conhecida tradicionalmente pela confecção dos tapetes de ruas coloridos com símbolos católicos. Apesar de não ser feriado nacional, muitas empresas e órgãos públicos decretam ponto facultativo. Diante disso, o funcionamento de shoppings, supermercados, comércio de rua e repartições públicas sofrerá alterações. A Gazeta listou as principais alterações abaixo. Confira:

Shoppings

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de alimentação e Lazer: 11h às 22h;

Academia: 8h às 14h

Supermercado Carrefour: 9h às 21h.

Shopping Norte Sul

Lojas e quiosques: 13h às 19h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme programação no site

Ciretran: Fechado



Correios: Fechado



Boulevard Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Supermercado: 8h às 21h

Academia: 8h às 12h

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: 14h às 21h (abertura facultativa às 13h e fechamento às 22h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação e lazer: 10h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação das sessões.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo das 11h às 13h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que no dia 30 de junho, data de Corpus Christi, é ponto facultativo, ficando a cargo das prefeituras decretarem o feriado em seus respectivos municípios. Nas cidades onde for decretado o feriado municipal, os supermercados estão autorizados a funcionar em horário especial, das 8h às 18h, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente, firmada entre a Fecomércio e o Sindicomerciários.

Os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados devem cumprir as regras específicas a respeito de funcionamento nessas datas.

Extrabom: na quinta-feira (30), dia de Corpus Christi, será feriado nos municípios de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Colatina, São Mateus e Viana. As unidades destes municípios abrirão das 8h às 18h. A unidade do shopping Boulevard Vila Velha ficará aberta até as 21h.

Carone: todas as lojas do Carone irão funcionar das 8h às 18h, com exceção da loja de Laranjeiras que funcionará em horário normal de 8h às 22h.

SempreTem: as lojas de Vitória, Cariacica e Cachoeiro funcionarão das 8h às 18h. A loja de Linhares estará fechada e as demais funcionarão no horário normal de 7h às 22h.



Perim: todas as lojas irão funcionar de 8h às 18h.

Comércio de rua

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informou que o horário de abertura é sempre definido pelas empresas. As lojas do Polo da Glória estarão fechadas.

Bancos

As agências bancárias não realizarão atendimento presencial na quinta-feira (30). A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que o atendimento voltará ao normal na sexta-feira (31). A Febraban também ressaltou que, mesmo com bancos fechados, algumas operações como compensações bancárias e TED’s não serão realizadas. Contudo, o sistema de pagamentos instantâneos PIX estará disponível, funcionando 24h por dia.

Prefeituras

Prefeitura de Vitória: na quinta-feira (30) e na sexta-feira (31) não haverá expediente administrativo nas repartições municipais. Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19 horas;

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas;

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todas as regiões da capital;

A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h;

De quinta-feira (30) a domingo (2), os parques urbanos da capital, como a Pedra da Cebola, Moscoso e Horto de Maruípe, funcionarão das 5h às 22h;

Já os naturais, como a Gruta da Onça, Fonte Grande e Baía Noroeste, abrirão das 8h às 17h, no mesmo período.

Prefeitura de Cariacica: terá funcionamento diferenciado nesta quinta-feira (30) e sexta (31). Não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. Somente os serviços essenciais funcionarão. As atividades retornam na próxima segunda-feira (3).

Prefeitura de Guarapari: na quinta-feira (30), será ponto facultativo. Somente os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão que não admitem paralisação irão funcionar normalmente.

Prefeitura de Vila Velha: não haverá expediente nas repartições públicas. Somente os serviços essenciais vão funcionar.

Saúde – Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;

Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;

Guarda Municipal – Atuação normalmente. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-74449;

Cemitérios - 7h às 17h;

Farol Santa Luzia – Visitação de terça a domingo, inclusive feriados, das 9 às 16h30;



Casa da Memória - Visitação de terça a domingo, inclusive feriados, das 8h30 às 17h30.



Prefeitura da Serra: na quinta-feira (30) e sexta-feira (31), a Prefeitura da Serra decretou ponto facultativo no município. Nesses dias não haverá expediente nas repartições públicas nem aulas nas escolas. Somente os serviços essenciais serão mantidos. Confira:

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;

Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;

Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h);

Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Prefeitura de Viana: na quinta-feira (30) e sexta-feira (31) não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.

Os prontos atendimentos 24h de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;

O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);

Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24h;



Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h.



