Cuidadora é exonerada e investigada após morder aluno de 3 anos em Cachoeiro

Caso ocorreu na última semana e a cuidadora confessou ter mordido a criança, mas alegou ter sido uma brincadeira; caso é investigado pela polícia

A cuidadora de uma escola de educação básica de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi exonerada após uma criança relatar ter sido mordida pela profissional dentro da instituição na última semana. Segundo a mãe, a cuidadora disse se tratar de uma "brincadeira".

A mãe relata que soube do caso na última quarta-feira (22), quando a instituição ligou para ela relatando que o filho tinha sido mordido por uma colega de classe. Porém, conversando com o filho em casa, ele relatou que, na verdade, quem o mordeu foi a cuidadora. “Ele falava: ‘não mãe, foi a tia”, relembra a mãe.

No dia seguinte, a moradora foi até a instituição e relatou a versão do filho, cobrando explicações da instituição. Segundo a mãe, após ser confrontada pela gestão da unidade, a profissional confessou que deu a mordida, mas disse se tratar de uma brincadeira com a criança, que também teria mordido ela.