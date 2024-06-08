Gato-maracajá invade quintal de casa e é resgatado em Linhares

Um felino selvagem, da espécie gato-maracajá, entrou no quintal de uma casa, em Linhares, e precisou ser resgatado pela equipe da secretaria municipal de Meio Ambiente e pelo Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (7), na Rua Capitão José Maria. O animal que parece um filhote de onça pertence a uma espécie ameaçada de extinção.

Segundo a prefeitura da cidade, o proprietário da casa confundiu o bicho com um gato doméstico. Ao perceber que se tratava de um animal silvestre, o homem acionou as autoridades.

O felino foi encaminhado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, onde receberá cuidados veterinários para voltar ao seu habitat.

Gato maracajá é semelhante a um filhote de onça Crédito: Divulgação - Prefeitura de Linhares

Sobre o gato

O gato-maracajá (Leopardus wiedii) é nativo das Américas Central e do Sul. De hábitos solitários e noturnos, esse pequeno mamífero vive em florestas nativas. As características da espécie são olhos grandes e protuberantes, focinho saliente, patas grandes e cauda bastante comprida.