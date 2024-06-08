Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meio ambiente

Gato-maracajá invade quintal de casa e é resgatado em Linhares

O felino é um animal selvagem que se parece com um filhote de onça. Devido à caça ilegal, espécie corre risco de extinção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2024 às 14:46

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 14:46

Um felino selvagem, da espécie gato-maracajá, entrou no quintal de uma casa, em Linhares, e precisou ser resgatado pela equipe da secretaria municipal de Meio Ambiente e pelo Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (7), na Rua Capitão José Maria. O animal que parece um filhote de onça pertence a uma espécie ameaçada de extinção.
Segundo a prefeitura da cidade, o proprietário da casa confundiu o bicho com um gato doméstico. Ao perceber que se tratava de um animal silvestre, o homem acionou as autoridades.
O felino foi encaminhado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, onde receberá cuidados veterinários para voltar ao seu habitat.
Gato maracajá é semelhante a um filhote de onça
Gato maracajá é semelhante a um filhote de onça Crédito: Divulgação - Prefeitura de Linhares

Sobre o gato

O gato-maracajá (Leopardus wiedii) é nativo das Américas Central e do Sul. De hábitos solitários e noturnos, esse pequeno mamífero vive em florestas nativas. As características da espécie são olhos grandes e protuberantes, focinho saliente, patas grandes e cauda bastante comprida.
Segundo a Prefeitura de Linhares, a espécie por muito tempo foi caçada ilegalmente, sendo vendida como bicho de estimação. Diante disso, a população desse animal foi diminuindo e hoje corre risco de extinção.

LEIA MAIS

Exposições no ES apresentam esculturas gigantes feitas com folhagens

Cágados de espécie ameaçada de extinção são achados em floresta de Cachoeiro

Mudanças climáticas: o que o ES tem feito para evitar tragédias

Danos ambientais: empresário vai pagar R$ 2 milhões para criar reserva no ES

Startup do ES comanda estudo para reduzir poluição na geração de energia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Prefeitura de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados