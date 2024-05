Cágados de espécie ameaçada de extinção são achados em floresta de Cachoeiro

Foram achados na Flona de Pacotuba cinco indivíduos da espécie Ranacephala hogei, uma das 25 de água doce mais ameaçadas do mundo

Uma espécie de cágado ameaçada de extinção foi encontrada na Floresta Nacional de Pacotuba (Flona), no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A descoberta aconteceu no mês de março, após pesquisadores instalarem armadilhas aquáticas nas margens de uma das áreas do Rio Itapemirim, mas a informação foi divulgada nesta semana. Durante pesquisa de campo, foram encontrados cinco indivíduos da espécie na área.