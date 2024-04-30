Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vale Encantado

Danos ambientais: empresário vai pagar R$ 2 milhões para criar reserva no ES

Acordo firmado entre o proprietário de uma fazenda e o Ministério Público Federal prevê que dinheiro será investido na criação de uma nova unidade de conservação em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2024 às 11:47

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 11:47

Acordo também prevê ações na Unidade de Conservação da Lagoa Encantada
Acordo também prevê ações na Unidade de Conservação da Lagoa Encantada Crédito: Prefeitura de Vila Velha
O proprietário de uma fazenda em Vila Velha terá que desembolsar R$ 2 milhões para reparar danos ambientais registrados no local, situado em Vale Encantado. O empresário Luiz Carlos Laranja Gonçalves fez, de forma irregular, a retirada de areia do terreno, sendo denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2015.
Com isso, o MPF pediu à Justiça Federal a homologação de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que os danos sejam compensados.
Agora, o empresário vai pagar o valor para financiar a criação da Unidade de Conservação da Lagoa Encantada, também em Vila Velha. Além disso, terá que desembolsar cerca de R$ 1 milhão para fazer a terraplanagem da área degradada na propriedade.
Segundo o Ministério Público Federal, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com Luiz Carlos foi assinado em outubro de 2023, em conjunto com Ministério Público Estadual (MPES), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema), o Instituto de Defesa Florestal e Agropecuária do Estado do Espírito Santo (Idaf) e o município de Vila Velha.
O acordo prevê, também como forma de compensação pelos danos causados ao meio ambiente, a compra de equipamentos para uma unidade de tratamento de resíduos sólidos em Vila Velha.

Veja Também

Startup do ES comanda estudo para reduzir poluição na geração de energia

Vitória planeja plantar mais de 200 mil árvores em 30 meses, diz secretário

Fim do 'Penicão' de Jardim Camburi está próximo; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente MPF Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados