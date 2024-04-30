Danos ambientais: empresário vai pagar R$ 2 milhões para criar reserva no ES

Acordo também prevê ações na Unidade de Conservação da Lagoa Encantada Crédito: Prefeitura de Vila Velha

O proprietário de uma fazenda em Vila Velha terá que desembolsar R$ 2 milhões para reparar danos ambientais registrados no local, situado em Vale Encantado. O empresário Luiz Carlos Laranja Gonçalves fez, de forma irregular, a retirada de areia do terreno, sendo denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2015.

Com isso, o MPF pediu à Justiça Federal a homologação de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que os danos sejam compensados.

Agora, o empresário vai pagar o valor para financiar a criação da Unidade de Conservação da Lagoa Encantada, também em Vila Velha. Além disso, terá que desembolsar cerca de R$ 1 milhão para fazer a terraplanagem da área degradada na propriedade.